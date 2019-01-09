Футбол
Тренер Бушуев покинул юношескую сборную из-за конфликта с Кержаковым
Тренер Бушуев покинул юношескую сборную из-за конфликта с КержаковымНева Спорт06:56
Работавший в тренерском штабе юношеской сборной России Денис Бушуев покинул свой пост из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым. В комментарии Чемпионату Бушуев заявил, что у них с Кержаковым возникли недопонимания по поводу совместной работы.
Нева Спорт06:56
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с чего всё началось
Российский специалист Денис Бушуев, который работал в тренерском штабе юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения, покинул свой пост. Это произошло из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым.Чемпионат05:52
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