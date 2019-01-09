Российский специалист Денис Бушуев, который работал в тренерском штабе юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения, покинул свой пост. Это произошло из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым.

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Работавший в тренерском штабе юношеской сборной России Денис Бушуев покинул свой пост из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым. В комментарии Чемпионату Бушуев заявил, что у них с Кержаковым возникли недопонимания по поводу совместной работы.

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