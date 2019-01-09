Футбол

Тренер Бушуев покинул юношескую сборную из-за конфликта с Кержаковым
Нева Спорт
06:56

Работавший в тренерском штабе юношеской сборной России Денис Бушуев покинул свой пост из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым. В комментарии Чемпионату Бушуев заявил, что у них с Кержаковым возникли недопонимания по поводу совместной работы.
Нева Спорт06:56
с чего всё началось

Тренер Бушуев ушёл из юношеской сборной из-за разногласий с Кержаковым

Российский специалист Денис Бушуев, который работал в тренерском штабе юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения, покинул свой пост. Это произошло из-за разногласий с главным тренером команды Александром Кержаковым.
Чемпионат05:52

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Кержаков: уход Бушуева и Жировкина из штаба сборной не связан с конфликтом

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Тренер юношеской сборной России покинул команду из-за Кержакова

Газета.Ru07:04

Тренер Бушуев покинул юношескую сборную из-за конфликта с Кержаковым

Нева Спорт06:56

Тренер покинул юношескую сборную России из-за разногласий с Кержаковым

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Тренер покинул юношескую сборную России из-за разногласий с Кержаковым

Sportbox.RU06:54

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Sport24.ru06:23

Бушуев покинул тренерский штаб юношеской сборной России из-за разногласий с Кержаковым

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Александр Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
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Денис Бушуев
Российский футболист
Russian football manager. On 9 May 2016, Bushuev became head coach of 1860 Munich as interim manager. He managed one match, a 1-2 loss against FSV Frankfurt in the 2. Bundesliga.
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