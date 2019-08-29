Футбол
Вести.RuТренер «Браги»: не вижу явно слабых мест у «Спартака»
Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту в преддверии ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским "Спартаком" заявил, что цель его команды – выход в групповую стадию турнира. При этом он комплиментарно высказался об игре красно-белых.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Политика
Стало известно о возможном обмене Сенцова на Вышинского
Ранее, 23 августа, стало известно, что Сенцов и Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина.
Lenta.ru 02:41
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Здоровье
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Энергетика
Минск сделал заявление по газовым переговорам с Россией
Активная фаза переговоров между Белоруссией и Россией по цене на газ начнется в сентябре, заявил журналистам белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Rambler News Service 02:59
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Несовершеннолетняя волейболистка, над которой, предположительно, надругались двое сотрудников полиции, продолжила занятия спортом.
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
РИА Новости вчера в 21:21
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Общество
Православные отмечают Ореховый Спас
Менделеевские новости 02:39
Экономика
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России
Южный Федеральный вчера в 20:17
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Общество
В Приморье из-за сильных дождей ввели режим ЧС
Из-за сильных дождей, обрушившихся на Владивосток и районы края, в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Российская газета вчера в 23:22
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака, сообщает MedicalXpress.
Газета.Ru вчера в 13:02
Армия и оружие
Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.
ТАСС вчера в 19:00
Здоровье
Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов
Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.
iReactor вчера в 20:54
Кино
Жерар Депардье пока не подписал контракт на роль Леонида Брежнева
Депардье был заинтересован темой, но речь о контракте на съемку пока не идет.
Невские Новости вчера в 22:56
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51
Политика
Депутат Андрей Волков устроил политический демарш на сессии АКЗС
Депутат АКЗС Андрей Волков на сессии 29 августа потребовал отставки спикера краевого парламента Александра Романенко.
Алтапресс вчера в 23:09
Экономика
Жители России стали доверять только крупным банкам
Россияне стали меньше доверять мелким банкам, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства "Эксперт РА" в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора.
Газета.Ru 02:54
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Происшествия
В Рыбацком внук напал на свою бабушку с отвёрткой
Полицейские выяснили, что на пожилую женщину напал с отверткой собственный внук, который после попытался скрыться с места происшествия.
78.ru 02:53
Здоровье
Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области
Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52