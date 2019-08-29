Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Браги»: не вижу явно слабых мест у «Спартака»

Спартак — Брага
сегодня
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту в преддверии ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским "Спартаком" заявил, что цель его команды – выход в групповую стадию турнира. При этом он комплиментарно высказался об игре красно-белых.
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