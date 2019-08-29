Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту в преддверии ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским "Спартаком" заявил, что цель его команды – выход в групповую стадию турнира. При этом он комплиментарно высказался об игре красно-белых.

Тренер «Браги»: не вижу явно слабых мест у «Спартака»

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