Футбол
Тренер «Браги»: «Спартак» заслуживает играть на групповом этапе Лиги ЕвропыТАСС 07:56
Главный тренер португальского футбольного клуба "Брага" Рикарду Са Пинту на пресс-конференции заявил, что московский "Спартак", как и его команда, заслуживает играть на групповом этапе Лиги Европы. Слова специалиста приводит издание O Jogo.
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