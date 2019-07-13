Футбол

Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемиейRT на русском 12:12

У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
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«Это может случиться с кем угодно». Тренер «Болоньи» Михайлович подтвердил, что серьезно болен

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Михайлович сообщил, что болен лейкемией

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У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»

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Михайлович продолжит тренировать футбольный клуб «Болонья», несмотря на лейкемию

ТАСС11:54

У Михайловича лейкемия. Давайте поддержим Синишу и вспомним его легендарные штрафные

Sports.ru13:53

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Матч ТВ11:11

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Sportbox.RU11:11
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Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Ходатайство по «собственному желанию» было написано губернатором Севастополя не по своей инициативе, а по воле Москвы.
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В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400

Четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой.
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

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Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Кремль раскрыл нюансы телефонного разговора Зеленского и Путина

Разговор носил скорее ознакомительный характер, поскольку лидеры ранее не общались друг с другом, но в то же время был прагматичным.
Обновлено вчера в 07:49
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Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR

Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
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Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана

Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
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Скабеева назвала шизофренией внесение Малахова в базу «Миротворца»

Российская журналистка Ольга Скабеева отреагировала на внесение телеведущего Андрея Малахова в базу украинского сайта «Миротворец».
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Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство

Обновлено в 14:36
Происшествия

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Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
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Пластический хирург посоветовала Сергею Звереву отказаться от операций

Благодаря четкой работе косметологов и пластических хирургов на свой возраст поющий стилист не выглядит.
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Мурильо стал игроком «Сампдории»

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Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя

Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.
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Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
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В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплата

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей, до 12 130 рублей.
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Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось

Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

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Общество

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»

Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
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Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
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