Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемиейRT на русском 12:12
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
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