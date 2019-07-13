Футбол

Михайлович сообщил, что у него лейкемияBookmaker-ratings.ru 11:12

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен. По словам Михайловича, когда он проходил стандартные тесты, они выявили отклонения. Дальнейшее обследование показало, что это лейкемия.
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У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»

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Михайлович продолжит тренировать футбольный клуб «Болонья», несмотря на лейкемию

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Sportbox.RU11:11

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Матч ТВ11:11
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