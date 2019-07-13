Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемиейRT на русском 12:12
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
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По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.
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Здоровье
Диетолог назвал пять правил похудения
Британский диетолог Руди Мауэр рассказал о пяти безвредных для организма способах похудеть.
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Футбол
Сульшер еще не определился, кто будет капитаном «МЮ»
Посмотрим, как пройдет предсезонка, но Янг будет пока носить повязку, пока мы не примем окончательное решение, - цитирует Goal Сульшера.
Обновлено в 12:50
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футбол
Гризманн: хочу выиграть все с «Барселоной»
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Футбол
Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Обновлено в 18:05
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Кино
Он сказал «Поехали!»: как «Беспечный ездок» изменил отношение к байкерам
50 лет назад, 14 июля 1969 года, на экраны вышел «Беспечный ездок», один из тех редких фильмов, значение которых для истории мирового кино стало ясно едва ли не на следующий день после премьеры.
Обновлено в 17:02
Теннис
Колумбийцы Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в парном разряде
Определились победители Уимблдонского теннисного турнира в мужском парном разряде. Ими стали колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара.
Обновлено в 16:21
Общество
В Москве устроят салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Иран продолжит экспортировать нефть в любых обстоятельствах, заявил глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с британским коллегой.
Обновлено в 17:12
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Политика
Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Барановская с детьми переночевала в джунглях Камбоджи
Вместе с детьми, гидом и рейнджерами Барановская провела ночь в джунглях. Семья организовала настоящий поход.
Обновлено в 16:02
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Экономика
Правительство Дании проведет реформу рынка труда
Новый министр по делам занятости в Дании Петер Хуммельгор объявил о намерении правительства провести реформу на рынке труда.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Гражданин Канады задержан в Китае
Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского МИД.
Обновлено в 15:13
Авто
Nissan показал первый тизер нового кросса Juke
Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено вчера в 16:57