Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьиSport.ru 06:58
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
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Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Замечено, что для первой телепередачи BBC в сетях 5G использовалось оборудование Huawei
Великобритания объявила об официальном запуске первой в стране сети 5G, а телерадиовещательная компания BBC сообщила о проведении первого телевещания на 5G.
Обновлено в 05:50
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Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
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Немецкий седан Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке с 18 июня текущего года.
Обновлено в 03:14
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Общество
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Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
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Обновлено вчера в 16:54
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
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Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
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Политика
Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем
Эксперты назвали оптимальной идею Беглова по территории у Тучкова моста Петербурга Выборы в Санкт-Петербурге пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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Кино
В Москве прошел фестиваль польских фильмов «Висла»
В Москве завершился 12-й фестиваль польских фильмов "Висла".
Обновлено в 06:45
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
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Обновлено в 05:42
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
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