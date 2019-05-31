Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьиSport.ru 06:58
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
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Культура
«Первый канал» отверг идею об уголовном преследовании Алсу
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона может "пободаться" с США ракетами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:35
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера.
Обновлено в 07:20
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Космос
Европейцы показали модель гиперзвукового высотного авиалайнера
Модель гиперзвукового авиалайнера, продемонстрированная на выставке Aerodays-2019, показывает ключевые особенности будущего самолета.
Обновлено в 06:31
Авто
Lotus опубликовал тизер электрического гиперкара Type 130
Впервые анонсированный на автосалоне в Шанхае в апреле этого года, «Type 130» получил это прозвище как дань количеству всех различных «Type», которые Lotus представил в течение своей 71-летней истории.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Авто
Cadillac представил высокопроизводительный седан CT5-V
Сегодня в Детройте, представители компании Cadillac показали обновленную версию «заряженного» среднеразмерного седана CT5.
Обновлено в 05:16
Общество
В какие компании чаще принимают работников старшего возраста
В целом же, как отмечают в Superjob, за 8 последних лет число работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 году и 26% сегодня.
Обновлено в 07:25
Космос
Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения
Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем
Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Финансы
Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ
Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Кино
Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не причастно к удалению ряда сцен из фильма «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Ливерпуль» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено в 08:30
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
Центр организации дорожного движения призвал водителей проявлять осторожность при парковке автомобиля из-за дождя с грозой и сильным ветром в Москве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 04:11