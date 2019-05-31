Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьиSport.ru 06:58
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
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Общество
Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей
Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Космос
NASA выложило рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Политика
ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Политика
Бизнес-партнёр Зеленского призвал отменить закон об украинском языке
Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе.
Обновлено в 07:02
Политика
В США разгорелся скандал из-за спрятанного от Трампа эсминца Маккейна
В США разгорелся политический скандал из-за того, что Белый дом попросил военных спрятать от президента страны Дональда Трампа эсминец John S. McCain, названный в честь сенатора от Аризоны, умершего в 2019 году.
Обновлено в 03:55
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой
В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем
Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.
Обновлено в 12:20
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено в 12:35
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
«Силовые машины» планируют построить экспериментальные ТЭС
Представители АО «Силовые машины» сообщили о планах строительства экспериментальной теплоэлектростанции в Каширском районе Московской области.
Обновлено в 13:31
Транспорт
В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки
Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено вчера в 08:41
Футбол
«Торпедо» опровергло возможный уход Колыванова
Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.
Обновлено в 13:02
Авто
В России отзывают 330 автомобилей Mercedes-Benz
Обновлено в 10:35
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Политика
FT: Huawei выслала американских сотрудников
Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
Обновлено в 06:02
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз
Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Финансы
ЦБ повышает резервирование валютных вкладов
С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Кино
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена
Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00