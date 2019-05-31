Футбол

Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьиSport.ru 06:58

Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
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Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на 8 игр и оштрафовали

КП - Калининград08:31

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин дисквалифицирован на 8 матчей

Спорт-Экспресс06:39

Наставник «Балтики» отстранён на 8 игр, он оскорбил судью и наступил ему на ногу

Чемпионат06:28

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» на восемь матчей ФНЛ

РИА Новости06:24

Тренер ФК «Балтика» Калешин дисквалифицирован на восемь матчей

ТАСС06:19

Тренер «Балтики» оскорбил судью и наступил ему на ногу. Его дисквалифицировали на 8 матчей

Sport24.ru06:13

Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи

Sport.ru06:58
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Общество

Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
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ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
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Бизнес-партнёр Зеленского призвал отменить закон об украинском языке

Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе.
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В США разгорелся скандал из-за спрятанного от Трампа эсминца Маккейна

В США разгорелся политический скандал из-за того, что Белый дом попросил военных спрятать от президента страны Дональда Трампа эсминец John S. McCain, названный в честь сенатора от Аризоны, умершего в 2019 году.
Обновлено в 03:55
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
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В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой

В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
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Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем

Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.
Обновлено в 12:20
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Происшествия

При столкновении автобуса со столбом в Уфе пострадали пять человек

Обновлено в 11:51
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено в 12:35
Здоровье

Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Обновлено в 04:53
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

«Силовые машины» планируют построить экспериментальные ТЭС

Представители АО «Силовые машины» сообщили о планах строительства экспериментальной теплоэлектростанции в Каширском районе Московской области.
Обновлено в 13:31
Транспорт

В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки

Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Под Волгоградом презентовали новую машину технической разведки

Обновлено в 06:26
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено вчера в 08:41
Футбол

«Торпедо» опровергло возможный уход Колыванова

Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.
Обновлено в 13:02
Кино

Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне

Обновлено в 07:30
Авто

В России отзывают 330 автомобилей Mercedes-Benz

Обновлено в 10:35
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Политика

FT: Huawei выслала американских сотрудников

Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
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Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Россия предложила Японии полностью отказаться от виз

Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
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Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Кино

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
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Евгений Игоревич Калешин
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Тренер.
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