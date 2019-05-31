Футбол

Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьиSport.ru 06:58

Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
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Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на 8 игр и оштрафовали

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Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин дисквалифицирован на 8 матчей

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Тренер «Балтики» оскорбил судью и наступил ему на ногу. Его дисквалифицировали на 8 матчей

Sport24.ru06:13

Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи

Sport.ru06:58
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