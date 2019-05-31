Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьиSport.ru 06:58
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Общество
Козак поручил выделить жителям Березников 1 млрд рублей
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение выделить около 1,04 млрд рублей на выплаты жителям города Березники (Пермский край), живущим в районе аварии на рудниках "Уралкалия".
Обновлено в 09:52
Политика
Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 09:49
Финансы
Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая
Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет
Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Экономика
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7%
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% - до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:15
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Татарстане девушка умерла от удара током, спасая квартиру от потопа
По предварительной версии, ночью вода из прорванного шланга стиральной машины затопила квартиры девушки и соседей с нижнего этажа.
Обновлено в 08:26
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Политика
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
Обновлено в 07:29
Политика
Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.
Обновлено в 08:12
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Число случаев рака шейки матки в России может удвоиться к 2030 году
В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.
Обновлено в 08:56
Общество
Волочкова выступит бесплатно на концерте в Анапе
Анастасия Волочкова выступит бесплатно на праздничном концерте, посвященном открытию курортного сезона в Анапе.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Здоровье
Поедающие человеческий мозг паразиты обнаружены на Гавайях
Обновлено в 07:13
Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Политика
Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду
Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.
Обновлено в 04:46
Экономика
Мутко: регионы получат деньги на нацпроекты на три года вперед
Финансирование национальных проектов на три года вперед поможет главам регионов планировать работу по их реализации, заявил в пятницу журналистам во время рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 09:20
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34