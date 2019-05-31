Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьиSport.ru 06:58

Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.

Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи

Политика Россия расширит черный список представителей ЕС Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.

Общество Козак поручил выделить жителям Березников 1 млрд рублей Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение выделить около 1,04 млрд рублей на выплаты жителям города Березники (Пермский край), живущим в районе аварии на рудниках "Уралкалия".

Политика Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

Финансы Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Экономика Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Экономика Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7% Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% - до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Происшествия В Татарстане девушка умерла от удара током, спасая квартиру от потопа По предварительной версии, ночью вода из прорванного шланга стиральной машины затопила квартиры девушки и соседей с нижнего этажа.

Политика Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.

Политика Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина помочь решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов.

Политика Зеленский выступил за сохранение санкций против России «Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.

Здоровье Число случаев рака шейки матки в России может удвоиться к 2030 году В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.

Общество Волочкова выступит бесплатно на концерте в Анапе Анастасия Волочкова выступит бесплатно на праздничном концерте, посвященном открытию курортного сезона в Анапе.

Футбол Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Шоу-бизнес Раскол между Меган Маркл и Кейт Миддлтон ударил по Королевскому фонду Поводом для скандала стала информация о том, что Меган Маркл, носящая титул герцогини Сассекской, и принц Гарри отказались от участия в деятельности благотворительного Королевского фонда, который изначально был создан двумя новоиспеченными супружескими парами.

Экономика Мутко: регионы получат деньги на нацпроекты на три года вперед Финансирование национальных проектов на три года вперед поможет главам регионов планировать работу по их реализации, заявил в пятницу журналистам во время рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Виталий Мутко.