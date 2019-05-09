Футбол
Тренер «Аякса» тен Хаг: никого не могу винить в проигрыше «Тоттенхэму»Вести.Ru вчера в 20:04
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его команда заслужила выхода в финал Лиги чемпионов, однако все перевернул мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры, забитый на последних секундах матча. Также он похвалил своих футболистов за прошедший сезон.
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Тен Хаг: «„Аякс“ заслужил выход в финал Лиги чемпионов. Я не могу никого винить»
Sport24.ruвчера в 18:10
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
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