Футбол

Тренер «Аякса» тен Хаг: «Ювентус» выглядит намного сильнее «Реала»Вести.Ru 04:35

Наставник голландского футбольного клуба "Аякс" Эрик тен Хаг накануне ответного матча против итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что на его команду не будет ничего давить, поскольку соперник – команда самого высокого уровня, которой не стыдно проиграть.
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Тренер «Аякса» тен Хаг: «Ювентус» выглядит намного сильнее «Реала»

Вести.Ru04:35

Тен Хаг: «Ювентус» намного лучше «Реала»

Евро-футбол.ру02:24

Тренер «Аякса»: «Выбить «Реал» из ЛЧ было чудесно, но мы хотим провести незабываемый матч с «Юве»

Sport24.ruвчера в 13:52

Тен Хаг: «Ювентус» намного лучше «Реала»

Чемпионатвчера в 18:35

Тен Хаг: де Йонг позитивно настроен по поводу участия в игре с «Ювентусом»

РИА Новостивчера в 13:53

Тен Хаг: «Мы не будем персонально опекать Роналду»

Soccer.ruвчера в 20:12

Эрик тен Хаг: «Ювентус» намного лучше «Реала». Это очень зрелая команда»

Sports.ruвчера в 14:46
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в соборе Парижской Богоматери к настоящему моменту полностью потушен.
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Происшествия

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Транспорт

В России захотели сделать перекрестки платными

В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.
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Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

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Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
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Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

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Обвиняемый в шпионаже в России норвежец приговорён к 14 годам колонии

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Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Политика

«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 03:48
Политика

Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского

Политолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Общество

Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей

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Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
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В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

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Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
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Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе

Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, рассматривает возможность участия в приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.
Обновлено в 03:16
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Политика

Названы главные страхи жителей РФ

Третье место занимает страх гонки вооружений, связанный с напряженными отношениями России и США.
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Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
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Украинский суд отменил розыск и арест Шария

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
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ГК «Авилон» справила официальный запуск дилерского центра Audi на территории ЗиЛа.
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Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем

Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
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Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

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Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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