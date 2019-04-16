Футбол
Тренер «Аякса» тен Хаг: «Ювентус» выглядит намного сильнее «Реала»Вести.Ru 04:35
Наставник голландского футбольного клуба "Аякс" Эрик тен Хаг накануне ответного матча против итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что на его команду не будет ничего давить, поскольку соперник – команда самого высокого уровня, которой не стыдно проиграть.
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