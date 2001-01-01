Футбол

Тренер «Аякса»: Промес был лучшим бомбардиром в России. Он нас усилитСоветский спорт 10:59

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Промес в расцвете сил и жаждет побед. Он был лучшим бомбардиром чемпионата России и игроком года в Спартаке.
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Тренер «Аякса» рад переходу Промеса в клуб

Нева Спорт11:58

Тренер «Аякса»: Промес был лучшим бомбардиром в России. Он нас усилит

Советский спорт10:59

Эрик Тен Хаг: «Промес был игроком года в „Спартаке“. Конечно, он усилит „Аякс“»

Матч ТВ13:31

Эрик Тен Хаг: «Промес был игроком года в „Спартаке“. Конечно, он усилит „Аякс“»

Sportbox.RU13:31
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