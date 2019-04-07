Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление КостыГазета.Ru 03:22

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал итоги игры 31-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (2:0), передает "Советский спорт". По его словам, прийти к победе команде помешало отсутствие одиннадцатого игрока.
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