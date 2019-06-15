Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женилсяRT на русском 15:32

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой. 14 июня состоялась свадьба наставника «Атлетико» Диего Симеоне и Карлы Перейры.
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Главный тренер «Атлетико» Симеоне сыграл свадьбу

Спорт-Экспресс14:18

Главный тренер «Атлетико» Симеоне женился во второй раз

Матч ТВ14:57

Главный тренер «Атлетико» Симеоне женился. ФОТО

Sport.ru14:29

Тренер «Атлетико» Симеоне женился во второй раз

Sport24.ru14:55

Диего Симеоне женился (ФОТО)

ProstoProSport14:07

Главный тренер «Атлетико» Симеоне женился

Чемпионат14:00

Диего Симеоне женился

Sports.ru13:30
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Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Жители Донецкой и Луганской народных республик получили первые российские паспорта в рамках указа президента РФ об упрощённом порядке паспортизации, сообщает 14 июня Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Политика

Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Обновлено в 03:49
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Политика

Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Дело о драке в Чемодановке переквалифицировано в убийство

О переквалификации уголовного дела, возбужденного после драки в селе Чемодановка (Пензенская область), сообщает областной главк Следственного комитета.
Обновлено в 03:59
Политика

Конституционный кризис в Молдавии завершился победой Додона

По данным собственного источника ТАСС в ДПМ, окончательное решение об отставке правительства руководство партии приняло после встречи с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский порезвился в фонтане

В Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан. Этот момент попал на видео, которое выложено в Сети.
Обновлено в 15:16
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Политика

Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Эллиота Трюдо

Служба безопасности и разведки Канады уничтожила досье на бывшего премьер-министр Эллиота Трюдо.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» прервал полет из-за дебошира

Самолет компании "Аэрофлот", совершавший рейс из Барселоны в Москву, был вынужден приземлиться в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено в 06:08
Политика

Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что украинский "трезубец" появился в Севастополе раньше на тысячу лет, чем российский триколор.
Обновлено в 07:42
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами

Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 13:35
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено в 14:32
Наука

Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее

Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
Происшествия

Суд приговорил к 4-м годам условно бизнесмена за пытки над детьми

Судья изучил уголовное дело и приговорил бизнесмена к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Космос

Британский летчик нашел доказательства фальсификации полета США на Луну

По словам Дэвида Брайанта, холм возле вершины Мауна-Кеа на Гавайях мог использоваться в качестве фона для некоторых отснятых материалов, которые затем транслировались по миру в качестве доказательств полета человека на Луне.
Обновлено в 11:36
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Политика

Индия введет пошлины на товары из США

Индия впервые объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий, уточняет канал.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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