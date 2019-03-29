Футбол

Тренер «Атлетико Б» перейдет в «Баварию» вслед за Люка ЭрнандесомSoccer.ru 04:53

Тренер "Атлетико Б" Оскар Фернандес летом присоединится к "Баварии". Пока не известно, какую именно должность он займет в мюнхенском клубе, но сообщается, что Фернандес близкий друг и доверенное лицо новичка "Баварии" Люка Эрнандеса.
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За сына экс-игрока «Спартака» борются «Реал», «Барса» и «Бавария». Лучший молодой страйкер Европы

Sport24.ru06:30

Тренер «Атлетико Б» перейдет в «Баварию» вслед за Люка Эрнандесом

Soccer.ru04:53
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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Армия и оружие

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Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
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"Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.
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Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Происшествия

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Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
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Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
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Политика

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В сообщении уточняется, что Медведев и члены правительства РФ «подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в соответствии с указом президента РФ от 18 мая 2009 года №558».
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Наука

В массовом вымирании амфибий ученые обвинили грибковое заболевание

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Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".
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Политика

Медведев исключил «китайский сценарий» в российском интернете

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил «китайский сценарий» в отношении российского сегмента интернета.
Обновлено в 08:36
Политика

Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Хоккей

Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»

Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
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Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова впервые рассказала о последних днях Жанны Фриске

За два дня до смерти Фриске перестала приходить в сознание, в момент ее ухода из жизни дома с ней, кроме Орловой, были только отец, мать и сестра Наталья.
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Политика

Охлобыстин и Пореченков снялись в шуточном ролике о Зеленском

Обновлено в 00:44
Происшествия

Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Происшествия

На Урале задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков

Пожилой житель Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своего внука и похищении еще двух детей.
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Политика

США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
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Политика

В Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Политика

Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.
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Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
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Общество

Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
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