Тренер «Атлетико Б» перейдет в «Баварию» вслед за Люка ЭрнандесомSoccer.ru 04:53

Тренер "Атлетико Б" Оскар Фернандес летом присоединится к "Баварии". Пока не известно, какую именно должность он займет в мюнхенском клубе, но сообщается, что Фернандес близкий друг и доверенное лицо новичка "Баварии" Люка Эрнандеса.

Тренер «Атлетико Б» перейдет в «Баварию» вслед за Люка Эрнандесом

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