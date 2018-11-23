Футбол

Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон
RT на русском
00:18

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
RT на русском00:18

Подробнее о событии

Эмери: «Задача „Арсенала“ - финишировать в топ-4»

Евро-футбол.ру01:54

Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон

RT на русском00:18

Эмери: «Цель „Арсенала“ — попасть в топ-4 в АПЛ»

Sport24.ruвчера в 22:21

Эмери назвал цель «Арсенала» на сезон

Спорт-Экспрессвчера в 14:10

Эмери рассказал о целях «Арсенала» на сезон

Матч ТВвчера в 12:58

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Чемпионатвчера в 11:21

Унаи Эмери: «Цель „Арсенала“ – попасть в топ-4, но это будет нелегко»

Sports.ruвчера в 13:47
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 01:31
Футбол

Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

Бывший капитан "Барселоны" Хави отметил, что не считает возможным возращение форварда "ПСЖ" Неймара в Каталонию.
Обновлено в 01:12
Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Обновлено вчера в 23:40
Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 01:31
Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 01:23
Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 01:44
Футбол

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Обновлено в 02:09
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 01:44
Футбол

Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 01:58
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Анчелотти: «УЕФА сильно опаздывает с внедрением VAR в Лиге чемпионов»

Рулевой "Наполи" Карло Анчелотти считает, что необходимо как можно быстрее внедрить систему VAR в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:45
Футбол

Ромелу Лукаку: «Думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал отношения главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с игроками команды.
Обновлено в 01:38
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Антон Миранчук: «Слезы на глазах, когда вспоминаю о невезении в матчах ЛЧ»

Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч — особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься.
Обновлено в 01:47
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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