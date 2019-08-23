Футбол
Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клубРИА Новости 01:45
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
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