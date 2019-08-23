Футбол
Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клубРИА Новости 01:45
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану
Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест для обвиненного в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 09:32
Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Хоккей
«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче мемориала Ромазана
Челябинский "Трактор" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в матче предсезонного хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Кино
Тарантино рассказал об удаленной роли Тима Рота в «Однажды в… Голливуде»
Актер Джеймс Марсден тоже был задействован в девятом фильме Тарантино.
Обновлено в 08:03
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Политика
США объявили о новых санкциях против России
2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России, включающих запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству РФ.
Обновлено в 09:03
Политика
Не в первый раз. США предлагали Дании продать Гренландию год назад
Коттон заявил газете, что Гренландия богата природными ресурсами и в военно-стратегическом смысле ее покупка США "защитила бы остров от русских и китайцев".
Обновлено в 06:42
Экономика
Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Общество
В США умер миллиардер Дэвид Кох
В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Обновлено в 09:09
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Футбол
Неймар требует от «Барселоны» улучшить предложение для «ПСЖ»
Обновлено в 06:05
Экономика
Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Футбол
Ковач: мне 47 лет, и я напивался не более 10 раз за всю жизнь
Ковач тренирует «Баварию» с 2018 года. В прошлом сезоне мюнхенский клуб под его руководством стал чемпионом Германии.
Обновлено в 08:38
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия
СК направил в суд дело участника незаконной акции в Москве Подкопаева
Завершено расследование в отношении Ивана Подкопаева, обвиняемого в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, дело направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 08:16
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Шоу-бизнес
«У меня режим постельный»: Сюзанна рассказала о непростой беременности
Певица Сюзанна прославилась после проекта «Артист» на канале «Россия-1», в котором она одержала победу.
Обновлено в 09:08
Технологии
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.
Обновлено в 06:49
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
В Йемене сообщили о попытке захвата города Атак войсками ОАЭ
Признанное международным сообществом правительство Йемена обвинило военных ОАЭ в попытке захвата административного центра южной провинции Шабва - города Атак.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В Госдуме предложили разместить ракетные комплексы в Венесуэле
Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны, МИД и другим министерствам продумать симметричный ответ на испытание США ракеты средней дальности "Томагавк" с наземной установки Mk.41.
Обновлено в 09:21
Единоборства
Боксеры Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед чемпионским боем
В Челябинске прошла церемония взвешивания перед боксерским поединком Сергея Ковалева и Энтони Ярда.
Обновлено в 06:37