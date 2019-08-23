Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.

Политика В Кремле заявили о налаживании диалога между Путиным и Зеленским Кремль констатирует налаживание контакта в развитии договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Происшествия Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Армия и оружие Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Экономика ФСК увеличила чистую прибыль по МСФО за полугодие Обязательства группы "ФСК ЕЭС" на конец отчетного периода по сравнению с началом года увеличились на 5,1% и составили 388,6 млрд руб.

Происшествия Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о сокращенной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели.

Футбол Льоренте может заменить Алексиса в «МЮ» Бывший нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте может заменить в «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Общество Набережную Марка Шагала откроют к Дню города Набережную Марка Шагала на юге Москвы откроют к Дню города. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

Происшествия В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.

Армия и оружие Системы С-400 сбили на учениях мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук (Астраханская область) восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты.

Гаджеты Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Армия и оружие ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала о первой брачной ночи Как и подобает, после торжества у пары состоялась первая брачная ночь. Регина поделилась о том, как все прошло.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.

Политика В США назвали условия возвращения России в G8 Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".

Происшествия При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.

Культура Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой» Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».

Кино Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».

Общество На Крестовском острове вырубили аллею из елей Центральная аллея у стадиона на Крестовском острове «облысела».

Происшествия Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.