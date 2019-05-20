Тренер «Анжи»: Почему-то никак не могли зацепиться за мячСоветский спорт 00:34

Игра была сложной для нас, конечно, приводит слова Жидкова официальный сайт Анжи. Мы не могли никак зацепиться за мяч почему-то. Много потерь и из-за этого приходилось обороняться почти полтора тайма.

Тренер «Анжи»: Почему-то никак не могли зацепиться за мяч

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