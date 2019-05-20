Футбол

Тренер «Анжи»: Почему-то никак не могли зацепиться за мячСоветский спорт 00:34

Рубин — Анжи
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
63′
68′
Гамид Агаларов
Андрес Понсе
Дмитрий Полоз
Роман Акбашев
70′
84′
Павел Калошин
87′
Никита Чистяков
Магомед Эльмурзаев
90′+4′
Иван Иванченко
Шахбан Гайдаров
Филип Уремович
90′+5′
Игра была сложной для нас, конечно, приводит слова Жидкова официальный сайт Анжи. Мы не могли никак зацепиться за мяч почему-то. Много потерь и из-за этого приходилось обороняться почти полтора тайма.
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