Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставкуRT на русском 14:39

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Происшествия В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.

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Политика ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.

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Армия и оружие Нетаньяху: Израиль оставит войска у границ сектора Газа Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна не будет отводить войска от сектора Газа и в целом готова к проведению военной операции в случае необходимости.

Политика Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов, сообщил на своей странице в Telegram депутат украинского парламента Мустафа Найем.

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