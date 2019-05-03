Футбол
«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧМосква 24 вчера в 17:56
|19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
|23′
|45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
|58′
Желсон Фернандес
|61′
|61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
|73′
|83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
|90′+2′
Айнтрахт
Расстановка 5‑4‑1
31
Трапп
19
Абраам
13
Хинтереггер
3
Фалетт
24
да Кошта
10
Костич
15
Виллемс
39
Пасиенсия
20
Хасебе
17
Роде
8
Йович
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
30
Луиз
27
Кристенсен
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы, напоминает "Российская газета". Лондонский "Челси" сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча во Франкфурте завершилась со счетом 1:1. Вопрос о будущем финалисте остался открытым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Айнтрахт» — «Челси» — 1:1. Видеообзор первого полуфинального матча Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 17:58
Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги Европы
Советский спортвчера в 17:23
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Происшествия
В ООН назвали предвзятым расследование трагедии в Одессе
В пятую годовщину трагических событий в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчёт о ходе расследования произошедшего 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 18:02
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Китае из-за упавшего батута погибли два ребенка
В Китае в провинции Хэбэй два ребенка погибли, когда сильный ветер перевернул батут.
Обновлено в 00:59
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.
Обновлено в 00:55
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы
В настоящее время тысячи кубинских и сотни российских представителей взяли под контроль органы безопасности Венесуэлы, контролируют направления политики правительства страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану
Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Обновлено 30 апреля в 09:36
Происшествия
Спасатели потушили пожар на складе в Петербурге
Пожар в помещениях склада в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по городу.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Общество
В Башкирии убрали с дорог нелегалов
Врио главы Башкирии Радий Хабиров устроил чиновникам Госкомтранса разнос за то, что до сих пор получает жалобы от граждан, недовольных работой общественного транспорта.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в аварию
Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Украинские военные вернули 24 километра Донбасса
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе
В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Министр обороны Сербии заявил, что Сербия устала от ЕС
Фото: joinfo.ua Министр обороны Сербии, выступая сегодня в прямом эфире телеканала TV Pink заявил, что Сербия устала от Евросоюза, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Здоровье
Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения
Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса способствует сокращению риска ожирения.
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
Обновлено вчера в 13:33
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54