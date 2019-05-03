«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧМосква 24 вчера в 17:56

Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы, напоминает "Российская газета". Лондонский "Челси" сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча во Франкфурте завершилась со счетом 1:1. Вопрос о будущем финалисте остался открытым.

«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ

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