Футбол

Айнтрахт — Челси 1:1Metaratings 16:49

Айнтрахт — Челси
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
23′
45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
58′
Желсон Фернандес
61′
61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
73′
83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
90′+2′
В первом полуфинальном матче Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» разошелся миром с лондонским «Челси».
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