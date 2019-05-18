Футбол

В рамках РПЛ сыграют «Спартак», ЦСКА и «Уфа»Нева Спорт вчера в 21:00

ЦСКА — Ахмат
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
В 16:30 московский ЦСКА примет грозненский «Ахмат». Армейцы идут на пятом месте с 45 очками, «Ахмат» занимает седьмую позицию с 39 баллами. В 19:00 самарские «Крылья Советов» дома сыграют против московского «Спартака».
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