Футбол
«Краснодар» сыграет с «Сочи» в матче чемпионата РоссииНева Спорт вчера в 20:03
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
9
Ари
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
21
Намли
12
Заболотный
13
Кудряшов
26
Калугин
45
Миладинович
20
Юрганов
24
Набиуллин
18
Бурмистров
15
Цаллагов
7
Песегов
17
Мостовой
77
Полоз
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
«Краснодар» на своей арене примет новичка РПЛ «Сочи» в матче третьего тура чемпионата. Игра будет проходить сегодня, 27 июля, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна здесь.
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Три матча пройдут сегодня в рамках третьего тура чемпионата России по футболу
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