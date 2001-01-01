«Краснодар» на своей арене примет новичка РПЛ «Сочи» в матче третьего тура чемпионата. Игра будет проходить сегодня, 27 июля, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна здесь.

«Краснодар» сыграет с «Сочи» в матче чемпионата России

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