Футбол

Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионовPravda.Ru 06:57

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 апреля
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
По словам Сафонова, фанаты использовали на стадионе пиротехнику. После просмотра камер видеонаблюдения удалось установить их личности. Болельщики получили двое суток административного ареста и один года запрета посещения спортивных мероприятий, сообщает "Спорт-Экспресс".
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