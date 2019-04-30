Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионовPravda.Ru 06:57

По словам Сафонова, фанаты использовали на стадионе пиротехнику. После просмотра камер видеонаблюдения удалось установить их личности. Болельщики получили двое суток административного ареста и один года запрета посещения спортивных мероприятий, сообщает "Спорт-Экспресс".

Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов

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