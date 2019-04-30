Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение спортивных мероприятийVprognoze.ru 08:37

После просмотра камер были задержаны три нарушителя, двое из которых проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Все были привлечены к административной ответственности и понесут наказание: двое суток ареста и год запрета на посещение спортивных мероприятий.

Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение спортивных мероприятий

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