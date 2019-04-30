Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение спортивных мероприятийVprognoze.ru 08:37
Даниил Уткин
|7′
|26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
|34′
Шарль Каборе
|41′
Маурисио Перейра
|45′
|45′+2′
Никола Власич
|46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
|56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|57′
|59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
|70′
|76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
|88′
Никола Власич
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
6
Рамирес
85
Игнатьев
16
Классон
35
Акинфеев
2
Фернандес
29
Бийол
50
Бекао
5
Васин
11
Эрнандес
8
Влашич
98
Обляков
77
Ахметов
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
После просмотра камер были задержаны три нарушителя, двое из которых проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Все были привлечены к административной ответственности и понесут наказание: двое суток ареста и год запрета на посещение спортивных мероприятий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Экономика
Доходы Нарышкина за год выросли на полмиллиона рублей
Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за 2018 год составил 9,3 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте СВР.
Обновлено в 10:55
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
В Венесуэле сообщили о новой попытке госпереворота
Обновлено в 08:17
Общество
Росгвардия советует подружиться с соседями перед майскими праздниками
Владельцам жилья стоит установить технические средства охраны или же воспользоваться услугами профессиональных организаций, сообщил "Интерфаксу" старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.
Обновлено в 07:40
Политика
Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ
Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.
Обновлено в 10:22
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Политика
Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США
Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней главе Gree Electric Дун Минчжу.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Интернет
Хакеры украли криптовалюту у пользователей Outlook, Hotmail и MSN
Уязвимость Microsoft Outlook стала причиной того, что хакерам удалось похитить криптовалюту, принадлежащую некоторым пользователям.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео
Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Окуловская скорая присоединится к Боровичской станции
Сегодня стало известно о том, что Окуловская скорая присоединится к Боровичской станции скорой помощи.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Мистический С-500 прошел финальные испытания
Российские военные завершили финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей".
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Шоу-бизнес
«Отказываюсь есть»: Ляйсан Утяшева напугала фанатов своей худобой
Гимнастка ответила, ради чего сбросила вес. Ляйсан Утяшева обеспокоила поклонников своим внешним видом.
Обновлено 28 апреля в 20:00
Происшествия
Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии
Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил холст в трех местах; также пострадала авторская рама.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56