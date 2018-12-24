Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в морозную ночь на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в администрации села Кенай Комсомольского района.

с чего всё началось

Примерно в 3 км от поселения в лесу мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лед, и снегоход провалился. Как объяснил мальчик, отец успел сказать ему, чтобы тот возвращался в село.

Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае

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