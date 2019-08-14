Происшествия

Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской областиТАСС вчера в 23:40

Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области. Как сообщается в среду на сайте регионального УМВД, в поисковых мероприятиях задействовано около 400 человек.
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Более 400 человек ищут пропавшего мальчика в Омской области. Как помочь

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С начала года в результате нападения медведей на Камчатке погибли три человека.
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Рита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в Сочи

В день закрытия конкурса перед зрителями выступит специальный гость вечера - Rita Ora.
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Банк Barclays перестал сотрудничать с криптовалютной биржей Coinbase, сообщают источники CoinDesk.
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Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность

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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании.
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Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела

Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.
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Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
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Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту

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Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
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Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек

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Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов

Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
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Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
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В Кремле прокомментировали московские протесты

На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
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Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК.
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