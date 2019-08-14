Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской областиТАСС вчера в 23:40
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области. Как сообщается в среду на сайте регионального УМВД, в поисковых мероприятиях задействовано около 400 человек.
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Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
На Камчатке в результате нападения медведя погиб человек
С начала года в результате нападения медведей на Камчатке погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:06
Музыка
Рита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в Сочи
В день закрытия конкурса перед зрителями выступит специальный гость вечера - Rita Ora.
Обновлено в 03:06
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Банк Barclays отказался от сотрудничества с криптобиржей Coinbase
Банк Barclays перестал сотрудничать с криптовалютной биржей Coinbase, сообщают источники CoinDesk.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность
Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании.
Обновлено в 03:06
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Новый кроссовер SsangYong Actyon получил более мощный турбомотор
Компания SsangYong выпустила более доступную модификацию кроссовера Actyon нового поколения.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Александр Васильев: Алла Вербер никогда не говорила о болезнях
В Италии при загадочных обстоятельствах скончалась российская легенда мира моды, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Политика
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Политика
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%
Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).
Обновлено вчера в 18:26
Религия
Православные отмечают Медовый Спас
Обновлено в 02:58
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах
Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК.
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