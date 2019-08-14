Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области. Как сообщается в среду на сайте регионального УМВД, в поисковых мероприятиях задействовано около 400 человек.

Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области

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