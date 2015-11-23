Происшествия
Трех террористов ликвидировали в НальчикеТелеканал 360° 04:30
ФСБ совместно с МВД в ночь на 27 февраля провела контртеррористическую операцию в Нальчике (Кабардино-Балкария), сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В одном из частных домов забаррикадировались трое вооруженных религиозных фанатиков.
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Политика
В соцсетях обсуждают поведение Порошенко в Запорожье
Обновлено в 18:35
Экономика
Ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard
Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 14:37
Музыка
Организатор «Евровидения» прокомментировал отказ Украины от конкурса
Европейский вещательный союз, проводящий конкурс «Евровидение», сожалеет об отказе Украины от участия в фестивале.
Обновлено в 14:19
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Космос
Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb
Обновлено в 16:48
Политика
Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по Венесуэле.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Более 50 человек госпитализировали в Алабаме после выброса хлора
В результате выброса хлора на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works были госпитализированы более 50 человек, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Река Русская затопила город в Калифорнии
Обновлено в 16:59
Футбол
«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и вышел в финал турнира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Транспорт
Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан
Сенатор Анатолий Широков, представляющий в Совфеде Магаданскую область, пояснил, что в настоящее время авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») выполняет в период с мая по октябрь семь регулярных рейсов в неделю на самолетах вместимостью 325-350 человек, и этого объема перевозок не хватает.
Обновлено в 17:30
Политика
В Конгрессе США захотели узнать о доходах и имуществе Путина
Члены палаты представителей конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к разведслужбам предоставить информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 18:27
Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено в 15:45
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено в 16:39
Гаджеты
Лучшим смартфоном 2018 года признан Huawei Mate 20 Pro
Обновлено в 11:36
Политика
Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США
Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено в 16:10
Политика
Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах
Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Индия боится военно-воздушной победы над Пакистаном
Впервые за долгие годы в мире произошло прямое столкновение ВВС двух соперничающих стран – Индии и Пакистана.
Обновлено в 12:00
Экономика
Норвежский фонд зафиксировал первые за семь лет убытки
Крупнейший в мире суверенный фонд, норвежский Government Pension Fund Global сообщил об убытках по итогам 2018 года в размере 485 млрд крон ($56,7 млрд).
Обновлено в 14:38
Общество
Голикова заявила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
Большинство россиянок рожают первенца в возрасте 26–35 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Обновлено в 08:45
Политика
Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником
Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Спорт
Фигуристка Туктамышева: Вы убили внутри меня маленькую девочку
Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала комментарий о непопадании в основной состав сборной России для поездки на чемпионат мира в Японию в марте.
Обновлено в 11:13
Политика
Методику расчета прожиточного минимума пенсионера изменят
Путин поручил взять ситуацию на контроль и разработать методики определения прожиточного минимума пенсионера в субъектах страны.
Обновлено в 11:48