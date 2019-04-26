Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупцииРИА Новости 10:21

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Васильев пробудет в СИЗО как минимум до 25 июня.

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