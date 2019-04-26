Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупцииРИА Новости 10:21
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Васильев пробудет в СИЗО как минимум до 25 июня.
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Экономика
Украине придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд в случае банкротства Приватбанка
В интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу, Рожкова заявила, что если все же отменить национализацию и, как следствие, забрать вложенные государством деньги, то Приватбанк снова станет неплатежеспособным, банкротом.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Московские врачи спасли двух пациентов с редкой опухолью гортани
Врачам удалось безопасно удалить оба образования. Пациенты были выписаны из клиники через два дня после операции.
Обновлено в 05:50
Культура
В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский отказался встретиться с Путиным
Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что победивший на выборах главы Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.
Обновлено в 12:20
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана
Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Футбол
Полузащитник «Шахтера» Майкон выбыл из строя на полгода
Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон пропустит остаток сезона. Футболист получил травму крестообразных связок колена.
Обновлено в 06:56
Политика
Песков назвал прекрасной идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия является прекрасной идеей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:22
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Спорт
Авербух не стал отрицать, что будет ставить программу для Медведевой
Серебряный призёр Олимпийских игр—2002, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе лекции в МГПУ рассказал, будет ли он ставить программы для фигуристки Евгении Медведевой на новый сезон.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков
Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 01:15
Футбол
Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»
26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 11:25
Политика
Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Авто
Составлен список популярных автомобилей на вторичном рынке России
На втором месте по популярности оказались кроссоверы и внедорожники, показатель которых составил 92 912 реализованных единиц, спрос упал на 2%. Тройку лидеров замыкают легковые автомобили малого класса по европейской классификации, подержанные модели B-сегмента перепродали в марте этого года 83 129 раз.
Обновлено в 00:18
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Отмечена высокая интенсивность отслаивания стелс-покрытия F-35
Самолеты F-35 испытывают серьезные проблемы с боеготовностью.
Обновлено в 07:03
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 12:41
Футбол
Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:11
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Авто
В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold
В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08