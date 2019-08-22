Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в ЕкатеринбургеИнтерфакс 09:17

Следствие полагает, что трое полицейских изнасиловали 21-летнюю девушку в служебном автомобиле УАЗ патрульно-постовой службы, у здания по улице Чайковского в Екатеринбурге. Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, говорится в сообщении.
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