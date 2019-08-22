В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.

с чего всё началось

Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Фигурантов задержали представители управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

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