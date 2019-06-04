Экономика

Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисыURA.Ru вчера в 22:01

ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО в компаниях «Росгосстрах», «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах». Компании уличили в завышении тарифов на полисы ОСАГО для жителей Москвы и Подмосковья.
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Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Известиявчера в 17:02

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Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисы

URA.Ruвчера в 22:01

«Известия»: ФАС проверит трех страховщиков ОСАГО после изменения тарифов

ТАССвчера в 19:46

ФАС проверит автостраховщиков на сговор после подорожания ОСАГО в Москве

РЕН ТВвчера в 19:12

ФАС проверит трех лидеров рынка ОСАГО из-за увеличения тарифов

ФАНвчера в 19:31

Рост цены ОСАГО обеспокоил власть

Deita.ruвчера в 19:45

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

Известиявчера в 17:02

ФАС проверяет повышение тарифов ОСАГО тремя крупными страховыми компаниями России

Весьмавчера в 18:02
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Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии с внуком

Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Транспорт

В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы

Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Общество

Паспорт в срок: где в Красноярске получить главный документ

Казалось бы, все и так знают, где его получают, какие документы необходимы и сколько стоит паспорт.
Обновлено вчера в 20:01
Наука

Дайджест научно-популярных мероприятий 03.06 – 09.06

Кто рассказывает: кандидат медицинских наук Дмитрий Воронков.
Обновлено вчера в 01:08
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Технологии

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия

В Свердловской области произошёл пожар на складах

В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Технологии

«Пациенты становятся требовательнее». Новосибирский медбизнес — о внедрении инноваций

Дмитрий Воробьев высказал мнение, что клиникам нужны скорее разработки, касающиеся сервиса — разного рода приложения, напоминающие о приеме у врача, помогающие составить список выписанных процедур и лекарств, а также способы их применения, время приема и так далее.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за смерти ребёнка

Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с гибелью пятилетнего мальчика, предположительно, раненного его подчинёнными.
Обновлено вчера в 19:59
Финансы

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 05:46
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено вчера в 07:28
Экономика

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск против BadComedian

Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие

В США признали свои системы ПРО бессильными против оружия России

По словам американских экспертов, система ПРО включает в себя ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны AEGIS и AEGIS Ashore, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Экономика

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
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