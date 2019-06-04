Экономика
Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисыURA.Ru вчера в 22:01
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО в компаниях «Росгосстрах», «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах». Компании уличили в завышении тарифов на полисы ОСАГО для жителей Москвы и Подмосковья.
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с чего всё началось
ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.Известиявчера в 17:02
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Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Паспорт в срок: где в Красноярске получить главный документ
Казалось бы, все и так знают, где его получают, какие документы необходимы и сколько стоит паспорт.
Обновлено вчера в 20:01
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 03.06 – 09.06
Кто рассказывает: кандидат медицинских наук Дмитрий Воронков.
Обновлено вчера в 01:08
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия
В Свердловской области произошёл пожар на складах
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Технологии
«Пациенты становятся требовательнее». Новосибирский медбизнес — о внедрении инноваций
Дмитрий Воробьев высказал мнение, что клиникам нужны скорее разработки, касающиеся сервиса — разного рода приложения, напоминающие о приеме у врача, помогающие составить список выписанных процедур и лекарств, а также способы их применения, время приема и так далее.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за смерти ребёнка
Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с гибелью пятилетнего мальчика, предположительно, раненного его подчинёнными.
Обновлено вчера в 19:59
Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 05:46
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск против BadComedian
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
В США признали свои системы ПРО бессильными против оружия России
По словам американских экспертов, система ПРО включает в себя ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны AEGIS и AEGIS Ashore, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51