Экономика
Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисыURA.Ru 22:01
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО в компаниях «Росгосстрах», «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах». Компании уличили в завышении тарифов на полисы ОСАГО для жителей Москвы и Подмосковья.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.Известия17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляция
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Политика
Глава военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт SkyNewsArabia.
Обновлено в 21:24
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40
Политика
Губернатор прокомментировал интервью Т.Давыденко
К сожалению, ничего конкретного Татьяна Алексеевна генерал–лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову сказать не смогла, — прокомментировал Александр Усс.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
Обновлено в 22:10
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Авто
Volvo запустила сервис подписки на автомобили в России
Обновлено в 22:11
Здоровье
Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.
Обновлено в 22:15
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Политика
Варфоломей: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинским журналистам в Стамбуле, что Киевского патриархата не существовало ранее и не существует сейчас.
Обновлено в 09:29
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Общество
Паспорт в срок: где в Красноярске получить главный документ
Казалось бы, все и так знают, где его получают, какие документы необходимы и сколько стоит паспорт.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
Российские вертолёты в Крыму включают РЭБ из-за угрозы провокаций
Военные не исключают вариант самовольного запуска зенитной ракеты по российским вертолётам на севере Крыма.
Обновлено в 20:35
Гаджеты
Apple представила операционную систему для планшетов iPad
На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено в 15:16
Общество
Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку
Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый единый госэкзамен.
Обновлено в 07:22
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенат Конгресса США в понедельник единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы.
Обновлено в 22:18
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Японии школьный автобус попал в ДТП
Крупное ДТП с участием школьного автобуса произошло во вторник в префектуре Тотиги.
Обновлено в 22:24
Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено в 22:18
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено в 22:30