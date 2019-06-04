Экономика

Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисыURA.Ru 22:01

ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО в компаниях «Росгосстрах», «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах». Компании уличили в завышении тарифов на полисы ОСАГО для жителей Москвы и Подмосковья.
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с чего всё началось

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Известия17:02

Подробнее о событии

ФАС проверит автостраховщиков на сговор после подорожания ОСАГО в Москве

РЕН ТВ19:12

«Известия»: ФАС проверит трех страховщиков ОСАГО после изменения тарифов

ТАСС19:46

ФАС проверит трех лидеров рынка ОСАГО из-за увеличения тарифов

ФАН19:31

Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисы

URA.Ru22:01

Рост цены ОСАГО обеспокоил власть

Deita.ru19:45

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

Известия17:02

ФАС проверяет повышение тарифов ОСАГО тремя крупными страховыми компаниями России

Весьма18:02
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Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Политика

Глава военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов

Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт SkyNewsArabia.
Обновлено в 21:24
Политика

Королева приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40
Политика

Губернатор прокомментировал интервью Т.Давыденко

К сожалению, ничего конкретного Татьяна Алексеевна генерал–лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову сказать не смогла, — прокомментировал Александр Усс.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
Обновлено в 22:10
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Авто

Volvo запустила сервис подписки на автомобили в России

Обновлено в 22:11
Здоровье

Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.
Обновлено в 22:15
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Политика

Варфоломей: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинским журналистам в Стамбуле, что Киевского патриархата не существовало ранее и не существует сейчас.
Обновлено в 09:29
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено в 17:33
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Общество

Паспорт в срок: где в Красноярске получить главный документ

Казалось бы, все и так знают, где его получают, какие документы необходимы и сколько стоит паспорт.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие

Российские вертолёты в Крыму включают РЭБ из-за угрозы провокаций

Военные не исключают вариант самовольного запуска зенитной ракеты по российским вертолётам на севере Крыма.
Обновлено в 20:35
Гаджеты

Apple представила операционную систему для планшетов iPad

На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено в 15:16
Общество

Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку

Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый единый госэкзамен.
Обновлено в 07:22
Политика

В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН

Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Политика

Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенат Конгресса США в понедельник единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы.
Обновлено в 22:18
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Японии школьный автобус попал в ДТП

Крупное ДТП с участием школьного автобуса произошло во вторник в префектуре Тотиги.
Обновлено в 22:24
Политика

Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

Певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать чёткий закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено в 22:18
Политика

Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС

Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено в 22:30
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