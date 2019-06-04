Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисыURA.Ru вчера в 22:01

ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.

с чего всё началось

ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО в компаниях «Росгосстрах», «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах». Компании уличили в завышении тарифов на полисы ОСАГО для жителей Москвы и Подмосковья.

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