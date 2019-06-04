Экономика
Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисыURA.Ru вчера в 22:01
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО в компаниях «Росгосстрах», «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах». Компании уличили в завышении тарифов на полисы ОСАГО для жителей Москвы и Подмосковья.
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с чего всё началось
ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Минздрав ответил на претензии аудиторов по зарплатам медиков
Министерство приводит данные Росстата, согласно которым в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах, а по зарплате младшего медперсонала — в 81 регионе.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
Обновлено в 05:17
Политика
Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Экономика
Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн
Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13
Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
Обновлено в 00:26
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей
Верховный суд (ВС) признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 06:39
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Авто
Названы самые популярные марки подержанных авто в Подмосковье
Обновлено в 05:22
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Авто
Для Lada Vesta разработали электронную панель приборов
Lada Vesta имеет аналоговую панель приборов со стрелками, тогда как на многих современных иномарках уже используются электронные приборные панели.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:22
Наука
Забота отцов оказалась важна для развития мозга
«Самка не может вырастить отпрыска с большим мозгом, если ей не окажут помощь, а надежная помощь приходит только от отца», – резюмировала автор исследования, биолог Сандра Хельдштаб из Цюрихского университета.
Обновлено в 02:19
Общество
В России в 2018 году родилось на 15% меньше детей, чем в 2016
Количество детей, родившихся в России в 2018 году, оказалось на 15% меньше, чем двумя годами ранее.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13