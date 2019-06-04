Экономика

ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГОКоммерсантъ 09:26

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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с чего всё началось

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

ФАС начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Известиявчера в 17:02

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ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО

Коммерсантъ09:26

ФАС заподозрила страховые компании в картельном сговоре против россиян

РЕН ТВ03:25

Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре

Известиявчера в 17:02

«Известия»: ФАС проверит трех страховщиков ОСАГО после изменения тарифов

ТАССвчера в 19:46

ФАС проверит трех лидеров рынка ОСАГО из-за увеличения тарифов

ФАНвчера в 19:31

Рост цены ОСАГО обеспокоил власть

Deita.ruвчера в 19:45

Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисы

URA.Ruвчера в 22:01
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Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:05
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Политика

Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II

Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.
Обновлено в 00:36
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

48-летняя Анита Цой собирается рожать

Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Общество

Чайка сообщил о крупных нарушениях в начислении платы за вывоз мусора

По данным прокуратуры, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявлены нарушения в вопросах начисления и взимания платы за вывоз мусора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:18
Единоборства

Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Политика

Путин открыл памятник узникам концлагерей

Обновлено в 08:22
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

Обновлено в 02:19
Религия

Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ

Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Обновлено в 00:21
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Футбол

Получивший травму Газинский поблагодарил болельщиков за поддержку

Обновлено в 08:11
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщается во вторник на сайте телеканала "Прямой".
Обновлено в 04:53
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Экономика

Колмар приобрел в лизинг у структуры Газпромбанка оборудование для обогащения угля на 200 млн руб

"В рамках заключенного договора лизинга будет передано оборудование для обогащения горных пород на Чульмаканском и Верхне-Талуминском месторождениях в Якутии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:08
Футбол

«Аякс» отказался отпускать тен Хага в «Рому»

Римский клуб направлял запрос «Аяксу» по Эрику тен Хагу, однако получил отказ. Амстердамцы не намерены отпускать специалиста.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей

Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 08:49
Общество

В России могут появиться дополнительные алименты на детей

Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Хоккей

«Да какая политика?» 18-летний украинский футболист признался, что болел за российских хоккеистов

18-летний украинский футболист Иван Литвиненко признался, что болел за российских хоккеистов на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Энергетика

«Роснефть» поможет «Газпрому» заполнить газом «Силу Сибири»

"Роснефть" обладает значительными запасами газа и может помочь "Газпрому" в заполнении газопровода "Сила Сибири", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Обновлено в 08:19
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:41
Наука

Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива

Обновлено в 09:24
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