Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБГазета.Ru 11:00
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ. По имеющимся данным, сотрудников спецслужбы пригласили для решения кадровых вопросов, которые в последнее время захлестнули Росгвардию.
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с чего всё началось
Службу покинули сразу три генерал-лейтенанта, замена одному из которых, начальнику главного управления кадров, была найдена в ФСБ. Именно кадровые вопросы в последнее время стали серьезной проблемой для гвардейцев, поэтому для их решения пригласили сотрудников спецслужбы.Коммерсантъ07:48
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