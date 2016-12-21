Политика

Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБГазета.Ru 11:00

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ. По имеющимся данным, сотрудников спецслужбы пригласили для решения кадровых вопросов, которые в последнее время захлестнули Росгвардию.
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с чего всё началось

Кадры Виктора Золотова передали выходцу из ФСБ

Первым из них являлся выходец из ФСБ Олег Плохой, ставший заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.
Коммерсантъ07:48

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Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

Газета.Ru11:00

Из Росгвардии ушли три генерала

URA.Ru10:22

«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов

Ведомости08:38

«Коммерсантъ» узнал об уходе трех генералов из Росгвардии. Кадровое управление возглавил выходец из ФСБ

Дождь09:37

Из Росгвардии уволили трех генералов

РБК09:20

СМИ: В Росгвардии «наводят порядок» чекисты

Росбалт09:04

В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ

Lenta.ru09:49
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
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Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе

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Адвокат рассказал о первом допросе Абызова

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
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Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия

Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
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Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
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Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции

Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
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Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.
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Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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В музее Есенина показали видеокадры с посещающим их привидением

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Иран захватил два британских танкера

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«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
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Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
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Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Футбол

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В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
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Вихлянцева проиграла Корне в четвертьфинале турнира в Лозанне

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Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Обновлено в 10:50
Кино

Вышел расширенный трейлер сериала «Тёмные начала»

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Общество

Во Франции температура впервые достигла 46 градусов

Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.
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Космос

Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом

Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
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Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

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Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:56
Происшествия

Под Донецком уничтожены украинские оккупанты

Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.
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Футбол

«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:11
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