Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБГазета.Ru вчера в 11:00
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ. По имеющимся данным, сотрудников спецслужбы пригласили для решения кадровых вопросов, которые в последнее время захлестнули Росгвардию.
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с чего всё началось
Первым из них являлся выходец из ФСБ Олег Плохой, ставший заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.Коммерсантъвчера в 07:48
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