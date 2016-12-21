Первым из них являлся выходец из ФСБ Олег Плохой, ставший заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.

с чего всё началось

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ. По имеющимся данным, сотрудников спецслужбы пригласили для решения кадровых вопросов, которые в последнее время захлестнули Росгвардию.

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