Кино

Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в СетиТелеканал 360° вчера в 16:06

История о приключениях доброй девушки Мулан, которая была известна только в мультипликационной версии, стала фильмом. Зрители смогут посмотреть киноверсию «Мулан» весной следующего года. А пока компания Disney опубликовала трейлер.
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Вышел трейлер фильма «Мулан»

Газета.Ruвчера в 13:41

Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети

Телеканал 360°вчера в 16:06

Опубликован первый трейлер фильма «Мулан»

Life.ruвчера в 15:12

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Российская газетавчера в 13:55

Вышел первый ролик нового фильма «Мулан»

Lenta.ruвчера в 13:51

Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney

Известиявчера в 19:48

Трейлер фильма «Мулан» появился в Сети

News.ruвчера в 12:39
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Политика

Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина

Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
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«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
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Общество

Росгидромет назвал самое холодное место Подмосковья

Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что поселок Черусти в Шатурском районе является самым холодным местом Московской области.
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Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Происшествия

Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса у SSJ100

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
Обновлено в 01:33
Кино

Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
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Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
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Равшана Куркова раскрыла секрет своих идеальных ног

«Очень помогает держать ноги сильными и стройными, рекомендую», — раскрыла Равшана свой секрет.
Обновлено в 00:00
Финансы

Доллару предрекли ослабление во втором полугодии

Федеральная резервная система США начнет политику резкого ослабления доллара, уверены в Saxo Bank.
Обновлено в 01:00
Политика

Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией

Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.
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Политика

В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды

Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия

Два игрока НХЛ арестованы полицией за драку у ночного клуба

Нападающий "Коламбуса" Сонни Милано и форвард "Колорадо" Эй-Джей Грир были арестованы в воскресенье, 7 июля, за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 10:38
Энергетика

Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Авто

Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Обновлено вчера в 12:48
Транспорт

Зона отдыха появится на берегу Яузы

Новая городская зона отдыха появится на северо-востоке столицы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы.
Обновлено в 00:48
Общество

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено вчера в 07:42
Футбол

Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать

Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Путешествия

Мединский посоветовал посмотреть Россию, прежде чем ехать за рубеж

Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал россиянам посетить памятники Псковской области, включенные в воскресенье в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, прежде чем ехать отдыхать за рубеж.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего МКАД

"В районе 23-го км МКАД автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:06
Общество

Подземные переходы в Челябинске отремонтируют до 28 августа

Обновлено в 00:30
Авто

JAC объявил цены на новый пикап JAC T6 для России

В сентябре 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
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Ученые объяснили исчезновение метана на Марсе

Марсоход Curiosity Mars Rover нашел места концентрации метана в атмосфере Красной планеты.
Обновлено вчера в 03:10
Культура

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

Обновлено вчера в 13:42
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Новозеландский кинорежиссёр, сценаристка и продюсер, обладательница многочисленных кинематографических премий.
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