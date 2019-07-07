История о приключениях доброй девушки Мулан, которая была известна только в мультипликационной версии, стала фильмом. Зрители смогут посмотреть киноверсию «Мулан» весной следующего года. А пока компания Disney опубликовала трейлер.

Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети

Политика Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Общество Росгидромет назвал самое холодное место Подмосковья Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что поселок Черусти в Шатурском районе является самым холодным местом Московской области.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Происшествия Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса у SSJ100 Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.

Политика Между Россией и Украиной состоится прямой телемост Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Равшана Куркова раскрыла секрет своих идеальных ног «Очень помогает держать ноги сильными и стройными, рекомендую», — раскрыла Равшана свой секрет.

Финансы Доллару предрекли ослабление во втором полугодии Федеральная резервная система США начнет политику резкого ослабления доллара, уверены в Saxo Bank.

Политика Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Футбол Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.

Политика В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.

Происшествия Два игрока НХЛ арестованы полицией за драку у ночного клуба Нападающий "Коламбуса" Сонни Милано и форвард "Колорадо" Эй-Джей Грир были арестованы в воскресенье, 7 июля, за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.

Энергетика Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.

Транспорт Зона отдыха появится на берегу Яузы Новая городская зона отдыха появится на северо-востоке столицы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы.

Общество Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.

Футбол Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Путешествия Мединский посоветовал посмотреть Россию, прежде чем ехать за рубеж Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал россиянам посетить памятники Псковской области, включенные в воскресенье в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, прежде чем ехать отдыхать за рубеж.

Происшествия Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего МКАД "В районе 23-го км МКАД автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

Авто JAC объявил цены на новый пикап JAC T6 для России В сентябре 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.