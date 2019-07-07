Кино
Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в СетиТелеканал 360° вчера в 16:06
История о приключениях доброй девушки Мулан, которая была известна только в мультипликационной версии, стала фильмом. Зрители смогут посмотреть киноверсию «Мулан» весной следующего года. А пока компания Disney опубликовала трейлер.
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Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина
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Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки
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Новая городская зона отдыха появится на северо-востоке столицы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы.
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Оппозиция лидирует на выборах в Греции
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Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
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Общество
Подземные переходы в Челябинске отремонтируют до 28 августа
Обновлено в 00:30
Авто
JAC объявил цены на новый пикап JAC T6 для России
В сентябре 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Космос
Ученые объяснили исчезновение метана на Марсе
Марсоход Curiosity Mars Rover нашел места концентрации метана в атмосфере Красной планеты.
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Культура
Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ
Обновлено вчера в 13:42