Кино
Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в СетиНародные новости 11:50
Помимо Джоли в фильме снимались Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон и Чиветель Эджиофор. В российском прокате фильм "Малефисента: Владычица тьмы" появится 17 октября 2019 года. Nation News сообщало, что трейлер фильма "Мулан" появился в Сети.
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