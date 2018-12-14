Спорт
Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы
Российские гандболистки вышли в финал чемпионата ЕвропыГазета.Ru13:02
Женская сборная России по гандболу обыграла румынок в полуфинале чемпионата Европы во Франции, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru13:02
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Хоккей
Форвард «Вашингтона» Овечкин повторил свой рекорд
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил свой рекорд результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Тевес не собирается уходить из «Бока Хуниорс»
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«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»
Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
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Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистов
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»
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Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско
Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено в 15:37
Футбол
УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак»
"Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".
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Футбол
Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»
«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 17:49
Футбол
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
Единоборства
Бой Лемье — Джонсон отменен из-за госпитализации одного из боксеров
У канадского боксера возникли проблемы со сгонкой веса — в ходе нее организм бойца пострадал от обезвоживания, поэтому спортсмена пришлось госпитализировать.
Обновлено в 15:32
Футбол
Салах во второй раз подряд признан лучшим игроком года в Африке
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком 2018 года в Африке по версии BBC.
Обновлено в 13:31
Футбол
Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане
Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
Футбол
Канселу был успешно прооперирован и сегодня приступит к реабилитации
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, операция была "полностью успешной", и уже в субботу Канселу приступит к реабилитационному процессу.
Обновлено в 19:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Галатасарая»
Защитник «Галатасарая» Озан Кабак попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает Aksam.
Обновлено в 20:38
Футбол
У президента «Милана» украли 10 тысяч евро
У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07