Футбол

Трефилов извинился перед смотрящими гандбол вместо футбола зрителями
Газета.Ru
15:15

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов извинился за то,ч то зрителям телеканала "Матч ТВ" пришлось смотреть финал чемпионата Европы по гандболу вместо матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru15:15

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Трефилов извинился перед смотрящими гандбол вместо футбола зрителями

Газета.Ru15:15

Евгений Трефилов: «Приношу извинения зрителям, которым вместо футбола показали наш финал»

Спорт-Экспресс14:44

Трефилов: «Сочувствую зрителям, которые смотрели гандбол вместо матча „Ливерпуль“ — „МЮ“»

Sport24.ru15:04
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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