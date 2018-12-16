Футбол
Трефилов извинился перед смотрящими гандбол вместо футбола зрителями
Трефилов извинился перед смотрящими гандбол вместо футбола зрителямиГазета.Ru15:15
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
|24′
|26′
Диого Далот
|33′
Джесси Лингард
|40′
Ромелу Лукаку
|46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
|70′
Джердан Шакири
|73′
|79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
|80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
|84′
|85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|64%
|Владение мячом
|36%
|81%
|Процент точных передач
|65%
|10
|Удары в сторону ворот
|2
|10
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|3
|13
|Угловые
|2
|3
|Отборы
|24
|6
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
2
Клайн
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
23
Шакири
2 ×
11
Салах
9
Фирмино
14
Хендерсон
1
Де Хеа
27
Феллайни
36
Дармиан
3
Байи
2
Линделёф
18
Янг
8
Мата
31
Матич
11
Марсьяль
10
Рэшфорд
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов извинился за то,ч то зрителям телеканала "Матч ТВ" пришлось смотреть финал чемпионата Европы по гандболу вместо матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru15:15
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