Футбол
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов извинился за то,ч то зрителям телеканала "Матч ТВ" пришлось смотреть финал чемпионата Европы по гандболу вместо матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ruвчера в 15:15
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Трефилов считает, что сборная России отвратительно сыграла с Францией в финале ЧЕ по гандболу
RT на русскомвчера в 16:19
Евгений Трефилов: «Приношу извинения зрителям, которым вместо футбола показали наш финал»
Спорт-Экспрессвчера в 14:44
Трефилов: «Сочувствую зрителям, которые смотрели гандбол вместо матча „Ливерпуль“ — „МЮ“»
Sport24.ruвчера в 15:04
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