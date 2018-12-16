Футбол

Трефилов извинился перед смотрящими гандбол вместо футбола зрителями
Газета.Ru
вчера в 15:15

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов извинился за то,ч то зрителям телеканала "Матч ТВ" пришлось смотреть финал чемпионата Европы по гандболу вместо матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", передает "Спорт-Экспресс".
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Евгений Васильевич Трефилов
Гандболист
Советский и российский гандболист, главный тренер женской сборной России и клуба «Кубань». Заслуженный тренер России. Под его руководством женская сборная России выиграла Олимпийские игры и четырежды чемпионаты мира. Известен под прозвищем «Король Треф».
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