Футбол

Травма правого бедра Роналду оказалась незначительнойРИА Новости 26 марта в 11:04

Португалия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Эштадиу да Луш»
7′
Душан Тадич
21′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Криштиану Роналду
Пицци
30′
Данилу Перейра
42′
Пепе
45′+1′
Диего Соуза
Андре Силва
57′
69′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
77′
Филип Младенович
79′
Урош Спаич
Рафа Силва
Гонсалу Гедеш
84′
87′
Душан Тадич
87′
Адем Ляйич
Сергей Милинкович-Савич
У футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду незначительная травма правого бедра, сообщается на официальном сайте клуба. Роналду получил повреждение в матче за сборную Португалии в рамках отборочного турнира Евро-2020 с командой Сербии в первом тайме и был заменен.
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