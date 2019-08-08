Футбол
Травма Сане может усложнить его переход в «Баварию»Бомбардир.ру 07:07
У врачей есть подозрение на травму крестообразных связок, однако это не разрыв, а небольшое повреждение. Однако восстановление даже от такой травмы займет немало времени, и этот факт может усложнить переход игрока в «Баварию». Ранее стало известно, что Сане может перенести операцию на колене.
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