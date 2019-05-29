Футбол

Неймар получил травму во время тренировки сборной БразилииГазета.Ru вчера в 17:52

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму на тренировке перед матчами Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Как отмечает Globo Esporte, во время удара форвард почувствовал боль в колене.
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Травма Неймара оказалась несерьезной

Soccer.ru05:29

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за повреждения

Чемпионатвчера в 17:18

Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии

Советский спортвчера в 17:38

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразили

Спорт-Экспрессвчера в 18:04

Неймар получил травму во время тренировки сборной Бразилии

Газета.Ruвчера в 17:52

Неймар не смог до конца провести тренировку в сборной Бразилии из-за травмы

Матч ТВвчера в 21:16

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и покинул поле в сопровождении врача

Sport24.ruвчера в 17:08
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Экономика

«Северсталь» начинает работать по-новому

«Северсталь» начала трансформацию производственных, торговых и маркетинговых подразделений, рассказал «Ведомостям» представитель «Северстали».
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Обновлено в 04:24
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Шесть человек обратились за медицинской помощью после столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду утром, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
Обновлено в 06:50
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Политика

Чайка предложил ужесточить закон об НКО-иноагентах

Генпрокурор РФ Юрий Чайка призвал Госдуму ужесточить законодательство о некоммерческих организациях, об этом он заявил, выступая перед депутатами в среду в рамках "правительственного часа".
Обновлено в 06:51
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:38
Политика

Первый зарубежный визит Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель

Отмечается, что в ходе визита Зеленский намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:26
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о встрече с представителями «Ювентуса».
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Единоборства

Ромеро отсудил $27 миллионов у производителя пищевых добавок

Третий номер рейтингов UFC в средней весовой категории Йоэль Ромеро победил в суде с производителем пищевых добавок Gold Star, ставших причиной провала допинг-теста в декабре 2015 года.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол

Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба.
Обновлено в 02:19
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 04:43
Политика

В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента

Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Обновлено в 04:34
Авто

Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове

Ранее «провокацией, направленной на разжигание межэтнической вражды» инцидент назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Наука

В эфиопском вулкане найдены бактерии, способные выжить на Марсе

Обновлено в 04:42
Здоровье

В Москве открылся форум «Здоровье нации – основа процветания России»

XIII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ, открылся в среду в столичном Гостином Дворе.
Обновлено в 06:54
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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