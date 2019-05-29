Неймар получил травму во время тренировки сборной БразилииГазета.Ru вчера в 17:52

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму на тренировке перед матчами Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Как отмечает Globo Esporte, во время удара форвард почувствовал боль в колене.

Неймар получил травму во время тренировки сборной Бразилии

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